Пермские банки готовы выдавать предпринимателям льготные кредиты по ставке 7%

Правительство РФ снизило льготную ставку по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса и самозанятых с 8,5 до 7%. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. По данным федерального реестра, в Пермском крае действуют более 95 тыс. малых и средних предприятий. Снижение ставки позволит им уменьшить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства.

В регионе в программе участвуют 20 банков. Среди них МСП Банк, ВТБ, Россельхозбанк, Сбербанк и другие. Так Сбербанк уже получил от пермского малого бизнеса 58 заявок на кредит общей суммой 940 млн руб. До конца февраля деньги поступят на счета первых предпринимателей.

Льготный кредит можно взять в разных банках в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для этого предпринимателю нужно находится в федеральном реестре МСП, подготовить пакет документов – анкету заемщика, паспорт, оригинал документов на бизнес, налоговую отчетность и перечень объектов залога (банки могут запросить дополнительные данные).

«Деньги можно получить по основному или дополнительным ОКВЭД. Среди направлений бизнеса, которые могут претендовать на новую меру поддержки, есть приоритетные. Это розничная и оптовая торговля, сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение, образование, обрабатывающая промышленность, ресторанный бизнес и бытовые услуги», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

По оформлению документов и получению льготных кредитов предприниматели могут бесплатно проконсультироваться с экспертами центра «Мой бизнес». Для этого достаточно обратиться на горячую линию 8 (800) 300-80-90 или записаться на очную консультацию через личный кабинет на сайте центра.