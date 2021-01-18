Женщинам разрешили водить фуры, электропоезда, а также работать матросами
В Пермском крае появились первые женские вакансии ранее запрещенных профессий. Министерство труда России внесло изменения в перечень профессий, доступных для представительниц слабого пола. Если ранее в списке запрещенных для женщин профессий было 456 пунктов, то теперь их 100. Теперь дамы смогут быть членами палубной команды судна – боцманом, шкипером, матросом, – выполнять верхолазные работы на высоте выше 10 метров, трудиться водителями большегрузных автомобилей, сельхозтехники и многое другое. В том числе женщины могут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов. В Пермском крае уже появились первые сотрудницы на данной должности.
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