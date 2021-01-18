Работа есть!

В Пермском крае для соискателей доступно более 25 тысяч вакансий . Большая часть из них размещена на портале «Работа в России».

Каждый человек, заинтересованный в трудоустройстве, может не только встать на учет на портале «Работа в России», но и самостоятельно просматривать все доступные в Пермском крае вакансии. Сегодня в региональной базе вакансий зарегистрировано более 15 тыс. предложений о работе.

Все вакансии выложены в свободном доступе на портале «Работа в России». При поиске подходящего места работы можно воспользоваться удобными фильтрами: выбрать профессиональную сферу, желаемый уровень заработной платы, тип занятости, график работы и т.д.

Все вакансии, доступные на портале, проходят проверку специалистами службы занятости, а это значит, что риск устроиться на работу к недобросовестному работодателю исключен. На «Работе в России» можно откликаться на понравившиеся предложения, а также вести диалог с работодателем.

Сегодня в качестве безработных на учете в службе занятости состоит чуть более 32 тысяч человек.