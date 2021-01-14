Создание производства агрегатов ракетного двигателя РД-191 в Прикамье перешло в завершающую стадию

Пермский производитель жидкостных ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ» получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на экспертное сопровождение проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства агрегатов двигателя РД-191». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Таким образом, создание нового производства на загородной площадке (Новые Ляды), основой которого станет строящийся сегодня корпус общей площадью 44 тыс. кв. метров, перешло в завершающую стадию. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволит ежегодно изготавливать до 40 двигателей для ракеты «Ангара».

«Мы гордимся тем, что именно в Перми появится производство двигателей для ракеты-носителя «Ангара». Это говорит о промышленном и научном потенциале пермской земли. Госкорпорация создаст здесь новые рабочие места, где смогут трудиться наши земляки. Краевые власти, со своей стороны, готовы организовать социальную инфраструктуру, привести в порядок дороги, чтобы семьи сотрудников «Протона-ПМ» были обеспечены местами в детских садах и школах, могли получать качественную медицинскую помощь», – подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В настоящее время организован тепловой контур здания, начались работы по внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций. Заключены контракты на поставку вентиляционных систем, электрики и грузоподъёмного оборудования. В январе в эксплуатацию планируется ввести блочно-модульную котельную мощностью 20,9 МВт. При проектировании системы отопления выбор сделан в пользу современных энергоэффективных систем. Это позволило практически на треть снизить нагрузку на котельную, и вместе с тем уменьшить будущие эксплуатационные затраты предприятия.

«Проектные решения и конфигурация корпуса позволят нашему производству быстро адаптироваться под новые ракетно-космические изделия и продукцию диверсификации. Этот объект станет основой пермского кластера ракетного двигателестроения, которому нет равных в России по значимости решаемых задач и внедряемым технологиям. Необходимо наращивать темпы строительства, чтобы в 2021 году ввести корпус в эксплуатацию, а в 2023 году дать старт серийному производству РД-191», – отметил Иван Краснов, директор ПАО «Протон-ПМ».

Напомним, создание и серийное производство двигателя РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей является ключевым проектом кластера «Технополис «Новый Звездный»», инициированном в 2012 году. Идея синхронного развития производства и территории поддержана президентом России Владимиром Путиным, а технополис вошел в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных Правительством Российской Федерации.