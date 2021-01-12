В новогодние каникулы рельсовый автобус «Орлан» перевез более 1,7 тыс. пассажиров
В период с 1 по 10 января инновационным рельсовым автобусом РА-3 «Орлан», запущенным по направлению Пермь – Лысьва, воспользовались 1704 пассажира.
Рельсовые автобусы предназначены для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, именно такой имеется между станциями Калино и Лысьва. Головные вагоны рельсовых автобусов являются моторными и оснащены дизельными силовыми установками.
Напомним, рельсовый автобус РА-3 «Орлан» в Лысьву был запущен 31 декабря. Состав, вышедший на направление, отличается от своего предшественника РА-2 (курсировал с 2011 года) более высокой комфортабельностью и бесшумностью, сравнимому с «Ласточками». Его вагоны оборудованы кондиционерами, в них широкие проходы, а конструкция ступеней позволяет посадку и высадку пассажиров с обычных железнодорожных платформ. Рельсовый автобус состоит из двух вагонов и рассчитан на 146 мест.
Автобус курсирует ежедневно, совершая по одному рейсу в каждом направлении. Время в пути из Перми в Лысьву составляет 2 часа 37 минут, обратно – 2 часа 28 минут.
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