В Перми на эспланаде стартовал VII Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»
В Перми на эспланаде стартовал VII Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В этом году темой конкурса стала «Ускользающая красота». Участие в состязании принимает 14 команд со всей страны.
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