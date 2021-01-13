В Перми будут судить перевозчика за ДТП с автобусом на Гайве, в котором пострадали 57 человек
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении перевозчика, выпустившего на линию неисправный пассажирский автобус, в результате чего пострадало 57 человек. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Напомним, 17 августа 2019 в дневное время во время следования транспортного средства по маршруту № 53 «Центральный рынок - 10-й микрорайон г. Перми» водитель потерял контроль управления, и транспортное средство с пассажирами выехало за пределы проезжей части, врезавшись в бетонное заборное ограждение на ул. Ново-Гайвинской. В результате происшествия 57 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 2 из них от полученных травм скончались.
"Установлено, что обвиняемый, являясь директором транспортной организации, оказывая населению услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом, допустил преступную небрежность, связанную с несоблюдением требований нормативных актов и технической документации, выпустив на линию неисправный автобус марки НЕФАЗ-5299-20-32", - сообщили в прокуратуре Пермского края.
Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.
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