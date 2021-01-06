Фильм «Огонь» посмотрели уже больше миллиона зрителей

Новый российский фильм "Огонь" (6+), снятый при участии телеканала "Россия", посмотрели уже больше миллиона зрителей. Кино рассказывает о героической и повседневной работе пожарных и спасателей. В главных ролях - звезды первой величины: Константин Хабенский, Стася Милославская, Антон Богданов и Иван Янковский.

Антон Богданов, актёр: "«Огонь» - это тот фильм, в который вкладываешься душой, то есть полностью, душой, головой, и потом ты получаешь удовольствие. Неважно, как намонтировали фильм, много ли тебя там осталось или нет, ты знаешь, что ты делал работу на 130 процентов из ста, поэтому тебе за неё не стыдно. «Огонь» - это точно тот фильм, где мы вложились все.

Лесные пожары губительны для природы и для людей, они случаются в разных уголках земного шара, и Россия не исключение - примеров достаточно. Кстати, в съёмках используются и реальные кадры горения лесов. А на пути огня

встают люди - пожарные и спасатели.Леонид Верещагин, продюсер: "Нам помогали МЧС Российской Федерации, Авиалесохрана. Все эти люди каждый день делают подвиг, не придавая этому значения, а на самом деле они рядом, и это вот ощущение надёжности, и этих мощных, спокойных людей, управляющих современной техникой, и человеческое отношение, вот это мы чувствовали, эти эмоции мы вкладывали."

Эмоции - это и ответная реакция зрителей. Фильм-катастрофа - это не только масштаб происходящего, это и судьбы героев, вместе с которыми смеёшься, которым сопереживаешь, порой представляя себя на месте тех, кто живёт на экране.

Создатели фильма рассказали: снимая такое кино, необходимо быть в огне и рядом с ним - компьютерная графика есть, но далеко не везде. Полыхает на экране впечатляюще, мастера добились нужного эффекта, а режиссёр рассказал о том, как делается большое кино.

Алексей Нужный, режиссёр: "Это деревья, спиленные лесниками, мы покупали спиленные деревья, делали из этого живую декорацию, поджигали эти деревья, и тут же их тушили, тут же опять поджигали на следующий дубль, и опять их тушили."

Прокат продолжается - билеты можно купить в кинотеатрах или выбрать нужный сеанс дома в интернете. Ещё зрителям напоминают о правилах безопасности, а в остальном - зритель всё узнает сам, чем же закончится противостояние человека и огня.