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Во всех кинотеатрах страны состоялась премьера киносказки «Последний богатырь: Корень зла»

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На российских экранах состоялась премьера киносказки «Последний Богатырь: Корень зла» - продолжение одной из самых успешных картин российского проката, которую можно идти смотреть всей семьёй. В списке актёров - известные имена, правда, в гриме некоторых и не узнать. Приключения, полюбившихся и уже знакомых зрителю персонажей, не закончились! И конечно же, зрителей ждёт встреча с новыми героями.
Снимали фильм в разных местах, в Прикамье, в том числе - в окрестностях Губахи, а основные съёмки, где был целый город, проходили в Подмосковье. Всё, как полагается - закрученная история, щиты, мечи, магия, и погружение в сказочный мир, где добро обязательно должно победить.
Кирилл Зайцев, актёр: "Добрые люди должны объединяться, они не должны позволять злу, которое и в нынешнее время есть, выходить наружу, злу надо быть там, где ему надо быть".
Продолжение - это интересно, говорят актёры - исполнитель главной роли Виктор Хориняк рассказал, что это, в том числе и возможность ещё больше раскрыть своих персонажей.
Виктор Хориняк, актёр: "Сердце моё радо за вторую часть, на мой взгляд, она получилась самодостаточной, она получилась объективно лучше. Если кто готов со мной поспорить - прошу!".
А для того, чтобы узнать, чем же всё-таки закончится противостояние с древним злом, нужно побывать в разных уголках сказочного царства, и поверить в то, что иногда сказка оживает. Наступил новый год, прокат стартовал - «Последний Богатырь: Корень зла» ждёт своего зрителя.

Метки: Кино, Культура

Опубликовано: 02.01.2021 в 10:30 в рубрике - Новости регионов России

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