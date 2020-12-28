В Перми состоялся финал автогонок на льду
В Перми на стадионе "Локомотив" прошел финал межрегионального чемпионата Пермского края по автомобильным трековым гонкам на льду. Протяженность трека 400 метров. Участники выступали на автомобилях с передним и задним приводом, при этом в разделе "Классика" соревновались еще и юниоры.
Пилоты приехали в Пермь из Нытвы, Екатеринбурга, Артемовска, Верхней Пыжмы, Омска, Воткинска.
На этот раз в гонках принимали участие и девушки. Мария Бисерова выступала в классе переднеприводных машин, а Софья Штоль в группе "Классика. Юниоры". Впервые соревнования прошли без зрителей, но транслировались в Сети.
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