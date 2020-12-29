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← В Перми состоялся финал автогонок на льду

Пермский зритель оценил российскую кинопремьеру «Огонь»

Вышедший в прокат фильм-катастрофа «Огонь», созданный при участии телеканала «Россия», зарекомендовал себя как новый отечественный блокбастер. История о подвиге, который обычно не виден, - так отзываются о картине критики.
Огонь - полноправный герой этого фильма, неконтролируемый и смертельно опасный, который бросает вызов людям, чья задача как раз и заключается в том, чтобы обуздать огненную стихию. Насколько происходящее на экране держит в напряжении, зрители готовы рассказать, переведя дух.
Алексей Авраменко: "Супер фильм, всем советую сходить посмотреть, понравилось – трогательно".
Новый фильм-катастрофа «Огонь» от создателей «Движения вверх» и «Экипажа» на больших экранах - это история о подвиге пожарных и спасателей, о героях среди нас - стоит только оглядеться. Алексей Нужный, режиссёр: "Сегодня кинематограф наполнен героями прошлого, а мне кажется, что их и сегодня очень много - и эти простые люди достойны, чтобы про них рассказывали истории".
Фильм о пожарных и спасателях, их образы воплощают на экране актёры, и за кадром большая команда работает на результат, чтобы зритель на два часа погрузился в историю, когда, по словам режиссёра - в глазах героев отражается настоящий, а не компьютерный огонь.
Объёмы компьютерной графики создатели постарались минимизировать - мастера-пиротехники обеспечивали работу актёров в окружении реального огня.Говоря об актёрском составе - много знакомых имён и лиц, среди них наш земляк Антон Богданов, а ещё Иван Янковский, Виктор Добронравов, Андрей Смоляков, а в роли командира группы - Константин Хабенский.
Константин Хабенский, актёр: "Мне кажется, что огонь живёт внутри нас, и кто-то с этим смиряется, а кто-то с этим борется. Наверно, это фильм именно про этих людей".
Практически все трюки актёры выполняли самостоятельно, а во время подготовки исполнители главных ролей общались с пожарными и спасателями, занимались физподготовкой по индивидуальным программам.В фильм вошли и реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае. Что касается съёмок, создатели рассказали, что настоящие деревья не пострадали - для декораций закупали уже спиленные. И судя по первым отзывам, наблюдая за противостоянием человека и огня, скучать зрителю не придётся.

Метки: Кино, В России, Культура, Анонс

Опубликовано: 29.12.2020 в 12:30 в рубрике - Новости регионов России

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