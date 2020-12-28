В Прикамье начал курсировать «Горнолыжный экспресс»

"Горнолыжный экспресс" все-таки отправился в Губаху. Это удалось только с третьей попытки. Первые рейсы откладывали, из-за того что на склонах было мало снега. Так что для пассажиров "Горнолыжного экспресса" субботняя поездка стала по-настоящему долгожданной.

«Горнолыжный экспресс» курсирует по маршруту Пермь-1 – Углеуральская – Пермь-1. От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус, расписание которого увязано с временем прибытия и отправления пригородного поезда.

Внутри электричка украшена новогодними баннерами. Есть отсеки для лыж и сноубордов. Стоимость билетов - тоже новогодняя. Цена полного билета «электричка+автобус» в направлении туда–обратно с прошлого сезона не изменилась и составляет 690 рублей.

На станции Углеуральская те, кто едут открывать горнолыжный сезон, пересаживаются в автобус. Но электричку в этом году продлили до Губахи с несколькими остановками. Если в электричке соблюдать дистанцию удаётся, в автобусе с этим сложнее. Благо, ехать недалеко.Через 20 минут вы уже на горе. Губахинский пейзаж практически не меняется. А вот горнолыжный центр все больше ориентирован на семейный отдых. Возле учебного склона появился деревянный домик с игровой комнатой.Кресельный подъемник в Губахе уже работает. Правда, пассажиров пока не возит. Здесь сейчас ждут заключения экспертизы. Пропускная способность подъемника -1600 человек в час. Возможно, запустить новый подъемник удастся в последние дни уходящего года. Техническая готовность - №1. Осталось дело за документами.

Пока сноубордисты и горнолыжники пользуются бугельным подъемником.

Нового здесь много: деревянные идолы напоминают о том, что здесь, в окрестностях Губахи, снимали фильм «Сердце Пармы». На вершине горы Крестовой появились шезлонги. Холод заставил посетителей кафе спрятаться в помещении, но катанию мороз и ветер помехой точно не стали.