Тихо-мирно посидим: пермяки не планируют тратиться на новогоднюю пиротехнику
Большинство пермяков решили встречать 2021 год без фейерверков, так что во «взрывном рейтинге», составленном среди российских городов, мы на предпоследнем месте, позади - Махачкала.
Выяснилось, что больше всех планируют приобретать новогоднюю пиротехнику жители Екатеринбурга, Москвы и Краснодара, кроме того - в десятке Омск и Ростов-на-Дону, Саратов на шестом месте, далее идут Волгоград, Чита, Нижний Новгород и Уфа. У Перми - 23 место.
Кстати, половина опрошенных готова отдать до 10 тысяч рублей за салют, 36% готовы раскошелиться максимум на пять тысяч и 12% - потратить до двух тысяч рублей.
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