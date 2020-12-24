В Прикамье поддержат предприятия, чьи доходы снизились на 20%

В следующем году дополнительную поддержку власти получат предприятия, чьи доходы уменьшились на 20% и больше. Заявление было сделано на заседании регионального штаба по экономике.Процесс вулканизации резины схож с приготовлением выпечки. Даже температура 150 градусов. Только вместо печи здесь автоклав, а роль «теста» выполняет стальной статор.

Год 2020-й для компании «Сокол», как и для многих других, был непростой. Но благодаря статусу приоритетного инвестиционного проекта и поддержке краевых властей был построен цех заливки резины для винтовых забойных двигателей, которые применяются при бурении нефтяных и газовых скважин.

Александр Судиловский, менеджер по стратегическим проектам ООО «ПФ «Сокол»: "Получив статус приоритетного инвестиционного проекта, можно было получить льготы по налогам, аренде земли. Мы пока пользуемся только информационной поддержкой от агентства по инвестициям Пермского края".

Господдержка оказалась более, чем ощутимой.

В рамках приоритетного проекта Агентство инвестиционного развития помогло сократить расходы на подключение подстанции. Экономия существенная – 15 млн рублей. Кроме механизма приоритетных инвестпроектов, бизнес активно пользуется льготным кредитованием, ждет появления индустриальных парков и особой экономической зоны. С начала пандемии в Прикамье действуют федеральные меры поддержки бизнеса в ситуации распространения коронавируса и дополнительно три региональных пакета.

Эдуард Соснин, и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края: "Региональная гарантийная организация в 2020 году предоставила для субъектов МСП поручительство по кредитам в объеме более 1 млрд рублей. Сумма по кредитам составила 3,2 млрд рублей. Данная мера позволила сохранить рабочие места для 3,5 тысяч человек".

В 2021 году проблемы бизнеса также не останутся без внимания. По инициативе главы региона Дмитрия Махонина в Прикамье поддержат предпринимателей, чьи доходы снизились на 20%. Об этом говорили на заседании совета по предпринимательству. Помимо этого, состоялось обсуждение присвоения статусов «Приоритетный инвестиционный проект» сразу семи претендентам. Среди них – «Леруа Мерлен» с предложением по возведению строймаркета в микрорайоне Ива.

Ринат Зинатуллин, член совета директоров ГК «ОренбургСтрой»: "Помимо инвестиций, а это порядка 1 млрд рублей, будут совершены инвестиции в инфраструктуру района".

В свою очередь у компании по выпуску винтовых забойных двигателей в планах расширение производства и создание более 200 рабочих мест.