Предновогодняя лихорадка: россияне тратят миллиарды на подарки
Россияне в 7,5 раз увеличили объем предновогодних интернет-заказов по сравнению с прошлым годом. Таковы данные одного их крупных российских банков.
Средний чек на предновогодние покупки в декабре пока сохраняется на уровне прошлого года, это примерно 5 тысяч рублей. Электроника и гаджеты находятся на первом месте в рейтинге подарков на Новый год. За две недели россияне потратили на них 15 млрд рублей.
На косметику и парфюмерию потрачено свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей.
Резкий рост спроса отмечен и на ювелирные изделия - граждане израсходовали почти 1 млрд рублей в магазинах украшений.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Честь региона на Чемпионате России по фигурному катанию будут защищать три пермские пары
Пермь попала в число наименее дружелюбных городов
Программа по компенсации трат на внутренний туризм продолжится
В Перми чествовали бронзовых призеров Первенства России среди команд первой лиги
Из Перми до Крыма за 75 часов
Самолет МС-21-310 с пермскими двигателями совершил первый полет
Тренироваться эффективно поможет компьютерная программа
Почти 1,3 млн жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
Пермяки вошли в число победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior ПФО
Пермский театр оперы и балета отмечает юбилей
Добавить комментарий: