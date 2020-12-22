Честь региона на Чемпионате России по фигурному катанию будут защищать три пермские пары
Сразу три спортивные пары фигуристов из Перми будут защищать честь Прикамья на Чемпионате России, который стартует 24 декабря в Челябинске. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, а также признанные фавориты Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов являются воспитанниками школы олимпийского резерва «Старт». Сегодня они входят в ТОП-5 сильнейших пар фигуристов и имеют все шансы занять призовые места. Спортсмены везут на Чемпионат новые, освоенные недавно, элементы. В частности, дуэт Панфилова-Рылов наконец отработали тройной прыжок, который решились включить в свою произвольную программу.
Сегодня школа олимпийского резерва «Старт» базируется сразу на двух площадках, что позволяет сделать более интенсивным тренировочный процесс. В ближайшем будущем в Перми должен появиться Центр фигурного катания, здание которого начнут строить в следующем году в микрорайоне Парковый. Параллельно идет разработка проектно-сметной документации ледовой арены на 10 тысяч зрителей, способной принимать соревнования российского и международного уровня.
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