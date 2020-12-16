В Перми чествовали бронзовых призеров Первенства России среди команд первой лиги
В Перми состоялось чествование бронзовых призеров женского футбола Первенства России среди команд Первой Лиги. Все они воспитанники Академии игровых видов спорта Пермского края.Футболистки Академии игровых видов спорта Пермского края в этом году совершили настоящий прорыв - стали бронзовым призером Первенства России среди команд первой лиги.
Юлия Баталова, тренеры команды «Звезда»: "За последние 15 лет мы не достигали подобного результата. В связи со сложившейся ситуацией, я считаю, что это успех команды".
Футболистки Академии уже сейчас являются кандидатами в основной состав одного из самых титулованных клубов страны «Звезда 2005» и усиливают сборную страны в разных возрастах. Вратарь Арина Жукова- член национальной команды «Ю-19».
Арина Жукова, игрок команды «Звезда»: "Есть шанс у каждого игрока, просто дело времени и желания".
Академия игровых видов спорта была создана осенью 2018 года. Первым отделением был футбол, сейчас в учреждении также работают отделения хоккея и волейбола. Каждый год результаты команд растут, появляются новые талантливые игроки, которые в перспективе будут пополнять ряды пермских профессиональных клубов.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Мы создаём понятную ступенчатую систему подготовки спортсменов, начиная от начального этапа подготовки до более высоких уровней. И, безусловно, очень важно, чтобы была преемственность и взаимосвязь очень понятная между командами".
Развитие игровых видов спорта невозможно было бы без развития инфраструктуры. Отделение футбола Академии базируется в крытом манеже, который позволяет проводить тренировочный процесс в любое время года независимо от погоды.
В выходные дни под сводом крытого манежа «Пермь Великая» проходят турниры разного уровня. Это Чемпионат России зоны Урал- Западная Сибирь – все воспитанники Академии. Здесь же доигрывали матчи ПФЛ мужской состав Звезды. Бронзовые награды завоевала Звезда- 2005.
Инфраструктура развивается и в других территориях Пермского края. В этом году реконструированы 2 полноразмерных футбольных поля в Звездном и Березовке.
Полина Попова, и. о. директора Академии игровых видов спорта Пермского края: "Мы активно развиваемся. На будущий год у нас планы: это открытие новых отделений по регби и по гандболу. Все игровые виды спорта потихоньку захватываем".
В планах на 2021 год модернизация еще 4 стадионов в Кудымкаре, Кунгуре и Верещагино, а Краснокамске работы будут проводится в рамках национального проекта «Демография», на эти цели из федерального бюджета Пермский край получил 40 миллионов рублей.
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