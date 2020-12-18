Программа по компенсации трат на внутренний туризм продолжится

Правительство России продлит программу туристического кешбэка. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Федеральная программа по возврату части средств, потраченных на путешествие по стране, начала действовать 21 августа. С октября в ней могут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Напомним, туристы, купившие тур или проживание в гостинице Пермского края, могли вернуть 20% стоимости услуги, но не более 20 тыс. руб. (во втором этапе). Для этого необходимо оплатить ее онлайн на сайте участника акции, обязательно используя карту «Мир» с регистрацией в программе лояльности. Кешбэк начисляется автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа и отправиться в путешествие с момента старта программы до конца года. Согласно условиям второго этапа, продажи туров закончились 5 декабря.

С октября в программе продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с 4 до 2 ночей, а минимальная стоимость путевки не ограничивалась.