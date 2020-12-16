Из Перми до Крыма за 75 часов

В свой первый рейс из Перми сегодня отправился поезд "Таврия". Отныне он будет ходить два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Время в пути до Крыма, без пересадок - 75 часов. Стоимость билета - от 5 тысяч рублей в плацкарте, в купе – от 6 тысяч. Продлить маршрут поезда «Таврия», который раньше ездил из Екатеринбурга, удалось благодаря договорённости губернатора региона Дмитрия Махонина с представителями компании «Гранд Сервис Экспресс». Состав будет отправляться из Перми по вторникам и пятницам.

Сергей Лазебников, начальник поезда «Таврия»: "Три плацкартных вагона, 5 купейных вагонов, общая вместимость мест 314. Каждые два часа проходит санитарная обработка вагонов, в вагонах есть электронные термометры, вагон-ресторан обеспечен бактерицидными лампами". Маршруты всех поездов "Таврия" проходят по новой железнодорожной ветке, проходящей через Керченский пролив по Крымскому мосту. Пермский путешественник Роман Кобелев этим летом оценил дорогу: особенно блогера порадовал Wi-Fi и фирменный портал.

Роман Кобелев: "Фильмы, музыка, книги, туристический портал Крыма - всё работает".

Плюс к тому кондиционеры, электророзетки и разъёмы для зарядки.

Любовь Садретдинова: "Очень уютно и много всяких интересных вещей, которых нет в обычном поезде". В штабном вагоне поезда есть купе для проезда инвалидов-колясочников.

Билет на поезд можно купить на сайте вокзала Пермь-2, портале компании-перевозчика, а также в кассах. Стоимость билета – от 5 тысяч рублей в плацкарте, в купе – от 6 тысяч.

Пассажиры этого рейса приедут в Симферополь в пятницу днём - в пути они проведут 75 часов. За это время поезд преодолеет почти 4 тысячи километров.