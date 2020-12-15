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Самолет МС-21-310 с пермскими двигателями совершил первый полет

Самолет МС-21-310, оснащенный пермскими двигателями ПД-14, совершил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"15 декабря 2020 года на аэродроме Иркутского авиационного завода - филиала ПАО Корпорация "Иркут" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14, - сообщили в Ростехе. - Продолжительность полета составила 1 час 25 минут".Перспективный авиадвигатель ПД-14, сконструирован и производится в Перми. Это первый полностью отечественный двигатель тягой 14 тонн. Его называют будущим гражданской авиации России. В 2018 году ПД-14 получил сертификат, пригоден к производству и установке на самолет.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет. Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест).

Метки: Наука и техника, Сделано в Перми, В России

Опубликовано: 15.12.2020 в 11:14 в рубрике - Новости регионов России

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