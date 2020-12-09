Тренироваться эффективно поможет компьютерная программа
Пермские учёные разработали компьютерную программу, которая помогает спортсменам тренироваться. Начали с бойцов смешанного стиля- ММА. Презентует систему пермская компания «БД-Спорт», резиденты инновационного центра Сколково.
В основе разработки IT-инженеров система, которая с помощью технологии компьютерного зрения автоматически распознаёт выполненные элементы, оценивает качество, скорость, анализирует данные, и в итоге, даёт рекомендации. Увидеть и оценить индивидуальные тактические особенности поведения спортсмена можно в мельчайших деталях.Разработкой уже заинтересовались две крупные промоутерские компании: столичная «ММА- серия» и американская Bellator - вторая по значимости в мире единоборств.
Дмитрий Кассин, директор по развитию «БД- Спорт» (г. Пермь), резидент инновационного центра Сколково: "Мы собираем вручную данные о статистике поединка. Дальше мы решили, что этих данных мало, и нужно разработать такую систему, которая будет оценивать и физические параметры, как скорость и сила удара. Это нужно для того, чтобы расширить контент и увеличить интерес к самому событию, плюс, мы решили, что это мало, решили разработать дополнительную вещь, которая позволяет оценивать повреждения, которые получает спортсмен во время поединка".
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