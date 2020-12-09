Почти 1,3 млн жителей Пермского края поставили прививку от гриппа

Прививки от гриппа поставили более 1 млн 288 тыс. жителей Пермского края, сообщает региональный Роспотребнадзор. Из них более 397 тыс. детей и более 891 тыс. взрослых. Грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов. Вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

Чтобы избежать скопления людей в поликлиниках, в Прикамье организована работа мобильных прививочных бригад. На этой неделе в краевой столице медики дежурят на двух площадках:

9.12 (ср) с 12.00 до 16.00 Б.Гагарина, 65 г.м. «Лента»;

10.12 (чт) с 12.00 до 16.00 ул.Восстания, 12 мр. Висим м. «Магнит у дома».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Важно помнить, что профилактика – лучшая защита от болезни. Медицинские учреждения обеспечены вакциной от гриппа, и в наших руках избежать сезонной вспышки заболевания в регионе».