Пермяки вошли в число победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior ПФО

Пермяки оказались в списке победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior Приволжского федерального округа. Это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, аббревиатура в данном случае расшифровывается как Национальная технологическая инициатива. Участниками заключительного этапа стали 228 учеников 5−7 классов, успешно прошедших отбор.Среди финалистов - школьники из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей; Пермского края; Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртской и Чувашской республик. Выявляли лучших по 5 направлениям - «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «для мира роботов», «для среды обитания» и «для человека». В этом году соревнования прошли дистанционно. Во время финального этапа участникам предстояло в командах решать инженерные задачи в области работы с современным оборудованием и технологиями: конструирование и проектирование, аналитика данных, программирование, 3D-печать и т.д.

Пермские школьники есть в двух сборных, ставших победителями: Тимур Собко в команде «Разряд», признанной сильнейшей в номинации «Технологии для человека»; Владлена Сушина и Дана Рязанская в команде «Нептун-Сатурн» (номинация «Технологии для среды обитания»).