Пермский театр оперы и балета отмечает юбилей

Пермский театр оперы и балета сегодня отмечает свой юбилей. Ровно 150 лет назад в этот день в Перми впервые была исполнена опера Глинки «Жизнь за царя». В честь этого события в субботу состоялся большой Гала-концерт, который показал пермскую оперу, пермский балет оркестр и хор наших дней: всю многогранность музыкального театра и его образ, сложившийся за долгий исторический период. Ария Ивана Сусанина открывала второе отделение концерта. Видеотрансляцию и сейчас можно посмотреть на сайте театра. Марат Гацалов, главный режиссер Пермского театра оперы и балета: "В один концерт это точно невозможно уместить все, чем гордимся, но мы точно увидим оперу, мы точно увидим балет, увидим хор и оркестр. У нас будут выступать гости из Большого театра, из театра Станиславского в Москве, Мариинка, много гостей».

Праздничные мероприятия по случаю юбилея только начинаются, они захватят два театральных сезона и завершатся осенью 2021 год. Зрителей ждут спектакли и концерты с особыми программами и участием приглашенных артистов, балетные и оперные премьеры. В числе ближайших событий зрителей ждут две новые постановки 17-18 декабря опера Моцарта «Дон Жуан» режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева и 23-24 декабря балет "Озорные песни" на музыку Франсиса Пуленка в хореографии Антона Пимонова.

Владимир Куранов, зритель: "Мне этот баланс очень нравится. За 150-летнюю историю были и более удачные периоды, были и менее удачные, были и взлеты, и падения. Но все-таки театр живет, театр идет дальше, театр развивается, это здорово».