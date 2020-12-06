Баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал первую в сезоне победу на домашней арене

Как сообщается на сайте губернатора и Правительства Пермского края, вчера, 5 декабря, в очередном домашнем матче регулярного сезона Единой Лиги ВТБ команда из Прикамья «ПАРМА» принимала «Локомотив-Кубань» из Краснодара. Пермякам удалось сдержать гостей и вырвать победу со счетом 84:81.

Казис Максвитис, главный тренер БК «ПАРМА»: "Матч был тяжелым, и ситуация по ходу игры постоянно менялась. Но «ПАРМА» и должна так играть – с энергией и стопроцентной отдачей. Только так мы сможем победить. Мы могли, наверно, сыграть увереннее, но главное итоговый результат. Лучше некрасивая победа, чем красивый проигрыш".

Первая четверть прошла для команд фактически в равной борьбе. Во втором игровом отрезке кубанцам удалось выйти вперед. Казалось, что «Локомотив» перехватил инициативу в матче. Но далеко гостей прикамцы не отпустили, и в течение четверти команды поочередно выходили вперед. Затем «ПАРМА» выдала рывок 12:0, и на большой перерыв команды ушли со счетом 45:36 в пользу команды из Пермского края.

Затем тренер гостей Евгений Пашутин скорректировал нападение своей команды, и третья четверть осталась за «Локомотивом». В заключительной десятиминутке игрокам «ПАРМЫ» удалось наладить броски из-за трехочковой линии (отметились Николай Жмако и Марекс Мейерис), но главной атакующей силой был Адас Юшкявичюс. Его уверенные действия вернули прикамцев в игру. При счете 77:75 баскетболист «ПАРМЫ» взял всю инициативу на себя, набрав 7 очков команды в концовке. На последних секундах у «Локомотива» был шанс добиться хотя бы овертайма – 84:81 и владение гостей. Но соперники оказались неточны. В результате, «ПАРМА» одержала первую в своей истории победу над железнодорожниками из Краснодарского края.