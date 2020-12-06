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Проект «Мы помним, мы гордимся» стал одним из 189 победителей конкурса социальных проектов
Добрянский проект "Мы помним, мы гордимся" стал одним из 189 победителей конкурса социальных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Стартовал он еще весной, когда ансамбль "Прикамье" колесил по Добрянке, теперь с новыми возможностями и планы стали масштабней. Поэтому следующий тур будет по школам округа, и не только.
Константин Лызов, глава Добрянского городского округа: "Планируем посещать ветеранов, детей-сирот войны, других, кто так или иначе сопряжён с военными годами, и такие тематические вечера, концерты, планируем осуществлять в дальнейшем".
На подходе ещё одна программа - «Зов предков». Повествование ведётся только посредством танца, а длиться новое шоу будет почти час.
Алексей Мулин, художественный руководитель ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье»: "Мы связали с борьбой человека со стихией, и самое главное действующее лицо - это наш медведь!".
189 проектов-победителей своевременно получили гранты, выбрали их из более чем тысячи двухсот заявок. А следующий год будет особенным - юбилейным, конкурс социальных и культурных проектов стартует в 20-й раз.
Алексей Зорин, председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Мы очень ждём, что инициатива неравнодушных, активных жителей Пермского края будет идти, и мы, конечно же, с удовольствием её поддержим!".
Десяток победителей, добрянцы, среди них ансамбль «Прикамье», который готов, когда ситуация позволит, гастролировать насколько это возможно с новыми программами и инструментом. А знают этот коллектив далеко за пределами края, и встречают всегда на ура.
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