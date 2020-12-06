Добрянский проект "Мы помним, мы гордимся" стал одним из 189 победителей конкурса социальных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Стартовал он еще весной, когда ансамбль "Прикамье" колесил по Добрянке, теперь с новыми возможностями и планы стали масштабней. Поэтому следующий тур будет по школам округа, и не только.

Константин Лызов, глава Добрянского городского округа: "Планируем посещать ветеранов, детей-сирот войны, других, кто так или иначе сопряжён с военными годами, и такие тематические вечера, концерты, планируем осуществлять в дальнейшем".

На подходе ещё одна программа - «Зов предков». Повествование ведётся только посредством танца, а длиться новое шоу будет почти час.

Алексей Мулин, художественный руководитель ансамбля песни и танца народов Урала «Прикамье»: "Мы связали с борьбой человека со стихией, и самое главное действующее лицо - это наш медведь!".

189 проектов-победителей своевременно получили гранты, выбрали их из более чем тысячи двухсот заявок. А следующий год будет особенным - юбилейным, конкурс социальных и культурных проектов стартует в 20-й раз.

Алексей Зорин, председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: "Мы очень ждём, что инициатива неравнодушных, активных жителей Пермского края будет идти, и мы, конечно же, с удовольствием её поддержим!".

Десяток победителей, добрянцы, среди них ансамбль «Прикамье», который готов, когда ситуация позволит, гастролировать насколько это возможно с новыми программами и инструментом. А знают этот коллектив далеко за пределами края, и встречают всегда на ура.