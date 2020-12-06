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В Пермском крае открыта вторая ледовая переправа
В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили об открытии второй ледовой переправы в Пермском крае, находится она в Соликамском городском округе и соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино. Теперь переезжать с одного берега Камы на другой можно машинам грузоподъемностью до 5 тонн.
Толщина льда около 50 сантиметров, сообщают соликамские государственные инспекторы ГИМС. Длина переправы - 700 метров.
Для автомобилистов это важный объект, ведь дорога, соединяет Соликамский, Чердынский и Косинский районы. Определенную работу по организации ледовой переправы, заливке и укреплению льда провели Вишерские предприниматели. Контроль за соблюдением мер безопасности при эксплуатации переправы осуществляет Соликамский участок ГИМС.
ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает водителям и пассажирам правила пользования ледовыми переправами: перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности, а на самой ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Перемещаться по ледовой переправе при плохой видимости – в туман или пургу - не рекомендуется.
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