В Пермском крае открыта вторая ледовая переправа

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили об открытии второй ледовой переправы в Пермском крае, находится она в Соликамском городском округе и соединяет поселок Тюлькино с деревней Тюлькино. Теперь переезжать с одного берега Камы на другой можно машинам грузоподъемностью до 5 тонн.

Толщина льда около 50 сантиметров, сообщают соликамские государственные инспекторы ГИМС. Длина переправы - 700 метров.

Для автомобилистов это важный объект, ведь дорога, соединяет Соликамский, Чердынский и Косинский районы. Определенную работу по организации ледовой переправы, заливке и укреплению льда провели Вишерские предприниматели. Контроль за соблюдением мер безопасности при эксплуатации переправы осуществляет Соликамский участок ГИМС.

ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает водителям и пассажирам правила пользования ледовыми переправами: перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности, а на самой ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим. Перемещаться по ледовой переправе при плохой видимости – в туман или пургу - не рекомендуется.