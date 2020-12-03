«Горнолыжный экспресс» начнет курсировать 12 декабря
С 12 декабря на Свердловской железной дороге по маршруту Пермь-1 – Углеуральская – Пермь-1 вновь начнет курсировать «Горнолыжный экспресс».
Электропоезд будет курсировать по выходным дням. Отправление со станции Пермь-1 в 7:05 (здесь и далее время местное). В черте города предусмотрены стоянки на остановочных пунктах Мотовилиха, Молодежная и станции Левшино. От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус, расписание которого увязано с временем прибытия и отправления пригородного поезда. На станцию Пермь-1 «Горнолыжный экспресс» будет возвращаться в 21:22.
Стоимость полного билета «электричка+автобус» в направлении туда–обратно с прошлого сезона не изменилась и составляет 690 рублей (для учащихся – 482 рубля, для детей от 5 до 7 лет – 314 рублей). Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах, через мобильное приложение «Пригород», на сайте АО «ППК» и у контролера-кассира в вагоне.
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