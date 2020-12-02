После долгого перерыва электропоезд «Ласточка» отправился из Перми в Екатеринбург

Электропоезд «Ласточка» отправился из Перми в Екатеринбург после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. Время в пути сократится примерно на 30 минут в обе стороны. Из Перми электропоезд отходит в 6 часов 40 минут. Прибытие поезда, конечно, уже не вызывает тех чувств, что у братьев Люмьер. Но некая доля торжественности в этом все равно присутствует, как никак "Ласточку" из Екатеринбурга в Перми не встречали с середины апреля.

До сегодняшнего дня Ася на "Ласточках" путешествовала только в окрестностях Санкт-Петербурга. И вот сегодня вернулась в родную Пермь к родителям на таком же поезде уже из Екатеринбурга. И как первый пассажир после долгого перерыва оценила поездку.

Ася Маракулина «Вообще плавно хорошо, все вежливые были. Быстрее и приятнее, чем рулить 5 часов. И приятнее, чем в плацкарте, однозначно".

В первом рейсе, по оценкам проводников, пассажиров немного, всего около 150 человек. Но учитывая потребность в маршруте и все удобство скоростной электрички, это количество должно измениться. По сравнению с обычными электричками, в "Ласточке" плавный ход, мягкая подвеска, удобные сидения и комфортные туалеты. При необходимости и буфет есть - и все это за разумные деньги.

Билет на "Ласточку", как и прежде, проще всего купить онлайн или по старинке в кассе. И здесь покупателя ждет приятный сюрприз - до 25 декабря действует промоакция - самый дешевый билет стоит 397 рублей.

Из Перми в Екатеринбург электропоезд отравляется в 6.40 утра, обратно в 17.50 по местному времени. И здесь еще одна приятная новость - время в пути сокращено, до Перми "Ласточка" доезжает меньше, чем за пять часов, расчетное время 4.58. В обратном направлении - едет еще быстрее 4 часа 43 минуты. Никита Принцов: "На плацкарт столько же примерно по времени, но опять же за комфорт приходится платить. Тут дешевле и минут на 10-15 быстрее. В наше время даже такой небольшой промежуток времени играет немаловажную роль».

В связи с пандемией рассадка пока неполная. Вместе сажают только компании и семьи. Остальные размещаются через одно кресло.

И вот первое отправление из Перми во время пандемии. В кассе, по официальным данным, продано 72 билета. И это только начало.