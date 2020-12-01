Екатеринбург и Пермь вновь свяжет «Ласточка»
Электропоезда «Ласточка» сегодня снова начнут курсировать между Екатеринбургом и Пермью. При этом сократится время в пути примерно на 30 минут в обе стороны. Сегодня ласточка отправится из Екатеринбурга в 17 часов 16 минут и прибудет в Пермь в 22.14. Из Перми электропоезд отправится завтра в 6 часов 40 минут.
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