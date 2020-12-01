Екатеринбург и Пермь вновь свяжет «Ласточка»

На всероссийской кулинарной олимпиаде в Перми выберут лучшего шеф-повара страны, а также лучшего юного шефа, бариста и кависта и кондитера года. Специально для столь масштабного конкурса на Шпагина развернуто 14 кухонь. Зрители могут рассчитывать на угощение. Но только после того, как все конкурсные блюда попробует жюри, во главе которого и олимпиады в целом стоит Виктор Беляев, больше известный, как