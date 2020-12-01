Пермскому краю исполнилось 15 лет

1 декабря день рождения отмечает Пермский край. 59-й субъект Российской Федерации был образован 1 декабря 2005 года в результате слияния Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

1 декабря 2005 года Президент РФ подписал Федеральный Конституционный Закон об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый край. Такое решение было принято большинством жителей двух субъектов на референдуме.

Ровно 15 лет исполнилось с того момента, как впервые в новой России произошло беспрецедентное слияние двух регионов в единый субъект Российской Федерации.

Вслед за Пермским краем процесс объединения прошли и другие регионы. В состав Красноярского края вошли Эвенкийский и Таймырский автономные округа, в состав Иркутской области - Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, а 1 июля 2007 года объединились Камчатская область и Корякский автономный округ, образовав Камчатский край.

Всех жителей региона поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: "Поздравляю вас с днем рождения Пермского края. Сегодня наш общий праздник. Какими бы мы ни были разными, нас всех объединяет любовь к общему дому, забота о его будущем. Все эти 15 лет мы живем и развиваемся как единое целое, работаем для процветания родного края. Благодарю всех жителей за энергию, талант, целеустремленность, особый “пермский” характер, которые лежат в основе достижений Пермского края. Мы гордимся нашим регионом как мощным промышленным, научным и культурным центром. Спасибо всем, кто живет и работает на пермской земле, воспитывает здесь своих детей и внуков. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия".