В Перми планируют открыть корейский народный центр, где будут изучать национальный язык и культуру. Центр появится на базе вечерней школы и курсов, которые для обрусевших корейцев открыты уже сегодня.Всего в Хангыль- так называется корейский алфавит - 10 гласных, 14 согласных и 11 дифтонгов. Чтобы их изучить неносителям языка, какими сегодня являются обрусевшие корейцы, достаточно восьми занятий, - рассказывает Аким Мийом.

Аким Мийом, преподаватель корейского языка: "Я помогаю им усвоить родной язык в письменном виде, и также на слух обрабатывать. Им нетрудно. 8 занятий мы пройдём, посмотрим, какой результат, затем примем решение, по какому направлению идти"

Преподаватель из южнокорейского Пусана Аким Мийом на постоянной основе работает в пермском госуниверситете. А сейчас приняла приглашение корейской национально-культурной общественной организации Пермского края «Бухаль» («Возрождение») вести здесь языковой курс. В Пермском крае сейчас проживает более 500 этнических корейцев. В основном, это выпускники советских вузов 50-70-х годов, которые приехали в Пермь, остались здесь жить и делать карьеру. Таким образом, те, кто начисто забыли, а теперь изучают родной язык, относятся к так называемому второму и даже третьему поколению.

Вечерняя школа открыта для всех желающих 2 раза в неделю. В её обеспечении помогает администрация губернатора Пермского края.

Наталья Шелехова, исполнительный директор Корейской Национально-культурной Региональной Общественной Организации Пермского края «Бухаль»: "Мы планируем открыть корейский народный центр "Пусан", где будут изучаться корейский язык и корейская культура".

На базе центра собираются отмечать и национальные праздники. Сейчас как раз идёт подготовка к Дню фонарей, с ним решили совместить ещё и детский- День алфавита.

5-летняя Ксюша Шелехова рассказывает, какие слова выучила пока репетировала танец - "здравствуйте" и "спасибо".

Старшеклассницы Наём и Анастасия- пермячки уже в 3 поколении, бурлящая кровь актива организации «Бухаль». Девушки словно воплощают идею о том, как большинство корейцев, ассимилировавшись и работая в Пермском крае, сохраняют свои национальные традиции и культурную идентичность.

Наём Ким и Анастасия Ким: "Мы частично выступаем как руководители, как активисты, ставим номера. Собственно, с ними потом и выступаем. Для своих же, корейцев, проводим праздники, дарим им веселье, хорошее настроение".