Больничные и материнские пособия будут выплачивать напрямую, минуя работодателя
С 1 января 2021 году жители Прикамья, работающие по трудовым договорам, начнут получать больничные и пособия по материнству из Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС), а не от работодателя. Сейчас выплаты осуществляет организация, в которой трудоустроен сотрудник, после чего она получает право уменьшить сумму своих страховых отчислений в ФСС или запросить возмещение потраченных средств. Благодаря переходу на новый порядок, получение жителями государственной поддержки будет гарантировано независимо от финансового положения работодателей.
Как отмечают в Правительстве РФ, такая система уже действует в пилотном режиме в некоторых регионах страны. Она хорошо себя зарекомендовала: у работодателей стало меньше бумажной работы, люди быстрее получают положенные им денежные средства.
По данным Пермского регионального отделения Фонда социального страхования, в системе прямых выплат будут выплачиваться шесть видов пособий:
· по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и(или) профессиональным заболеванием);
· по беременности и родам;
· единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
· единовременное пособие при рождении ребенка;
· ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
· оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.
Получить пособия из ФСС сотрудники смогут несколькими способами в зависимости от собственных предпочтений: на платежную карту «Мир», лицевой счет в банке или почтовым переводом.
«Для работника, которому полагается пособие, схема прохождения документов фактически не изменится. Как и прежде, он приносит работодателю документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности или номер электронного листка нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и т.д.), пишет заявление установленной формы, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие», – пояснили в региональном отделении ФСС.
После получения заявления работодатель формирует пакет документов или электронный реестр с необходимыми сведениями на выплату пособий и в течение 5 дней направляет их в Фонд. Затем ФСС принимает решение о назначении и выплате пособия. На это уйдет еще максимум 10 дней.
Размер и методика расчета при прямых выплатах останутся прежними. При этом работодатели будут уплачивать в Фонд и налоговую службу 100% взносов на обязательное социальное страхование.
Фонд социального страхования РФ будет возмещать работодателю следующие расходы: оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами, социальное пособие на погребение, а также расходы на предупредительные меры по сокращению травматизма и выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
По информации Правительства РФ, в полную силу система прямых выплат заработает с 2022 года. Тогда указанные пособия будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет не нужно.
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