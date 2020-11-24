Больничные и материнские пособия будут выплачивать напрямую, минуя работодателя

С 1 января 2021 году жители Прикамья, работающие по трудовым договорам, начнут получать больничные и пособия по материнству из Пермского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС), а не от работодателя. Сейчас выплаты осуществляет организация, в которой трудоустроен сотрудник, после чего она получает право уменьшить сумму своих страховых отчислений в ФСС или запросить возмещение потраченных средств. Благодаря переходу на новый порядок, получение жителями государственной поддержки будет гарантировано независимо от финансового положения работодателей.

Как отмечают в Правительстве РФ, такая система уже действует в пилотном режиме в некоторых регионах страны. Она хорошо себя зарекомендовала: у работодателей стало меньше бумажной работы, люди быстрее получают положенные им денежные средства.

По данным Пермского регионального отделения Фонда социального страхования, в системе прямых выплат будут выплачиваться шесть видов пособий:

·​ по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве и(или) профессиональным заболеванием);

·​ ​по беременности и родам;

·​ ​единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

·​ ​единовременное пособие при рождении ребенка;

·​ ​ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

·​ ​оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

Получить пособия из ФСС сотрудники смогут несколькими способами в зависимости от собственных предпочтений: на платежную карту «Мир», лицевой счет в банке или почтовым переводом.

«Для работника, которому полагается пособие, схема прохождения документов фактически не изменится. Как и прежде, он приносит работодателю документы, подтверждающие право на пособие (листок нетрудоспособности или номер электронного листка нетрудоспособности, справку о рождении ребенка и т.д.), пишет заявление установленной формы, где указывает реквизиты, на которые ему удобнее получать пособие», – пояснили в региональном отделении ФСС.

После получения заявления работодатель формирует пакет документов или электронный реестр с необходимыми сведениями на выплату пособий и в течение 5 дней направляет их в Фонд. Затем ФСС принимает решение о назначении и выплате пособия. На это уйдет еще максимум 10 дней.

Размер и методика расчета при прямых выплатах останутся прежними. При этом работодатели будут уплачивать в Фонд и налоговую службу 100% взносов на обязательное социальное страхование.

Фонд социального страхования РФ будет возмещать работодателю следующие расходы: оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами, социальное пособие на погребение, а также расходы на предупредительные меры по сокращению травматизма и выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

По информации Правительства РФ, в полную силу система прямых выплат заработает с 2022 года. Тогда указанные пособия будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Никакие заявления писать будет не нужно.