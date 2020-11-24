Дмитрий Махонин: «Задача — сделать Пермь кулинарной столицей»

В Перми подвели итоги трехдневной олимпиады по кулинарии и сервису "Легенда". За звания лучших боролись 120 участников из 55 городов России. Самой зрелищной получилась номинация "Шеф года". Она собрала сильнейших поваров страны. Два повара и один секретный ингредиент. Ведущие мастер-класса не знают, из чего им предстоит готовить, кроме того, Максим и Оксана - супруги. Оттого поединок получился интересным, хоть и пришлось просто сварить кашу.

Максим Копылов, бренд-шеф (г. Москва): "Многие говорят - мы переходим в онлайн. Офлайн никуда не денешь - мы здесь, чтобы получить эмоции".

На кулинарном ринге семью Копыловых сменили «кремлёвский повар» Виктор Беляев и глава Прикамья Дмитрий Махонин. Секретным ингредиентом стала рыба, в том числе местный судак. По результатам готовки выбрать лучшего зрители не смогли.

Уже за кадром участники этого поединка обсудили дальнейшее сотрудничество.

Виктор Беляев, президент Национальной ассоциации кулинаров России: "С губернатором Пермского края мы ещё договорились о продолжении - послать пермских шефов на шеф-челлендж мировой, который будет проходить в октябре 2021 года в Англии". Главные события олимпиады развернулись на специально отстроенных кухнях. 120 человек из 55 городов России боролись за звания «Юниор», «Кавист», «Бариста» и «Кондитер года». Самая зрелищная номинация - «Шеф года» - собрала сильнейших поваров страны.

Помимо основных блюд, участники должны были приготовить мини-закуски. Жюри оценивает не только вкус, внешний вид, но и уникальность подачи. Например, работа конкурсанта из Алтайского края: здесь мы можем видеть местные кедры, речку Катунь и даже скалы. В итоге её создатель Александр Зозуля из Барнаула и стал обладателем главного приза всероссийской олимпиады и 100 тысяч рублей.

Александр Зозуля, победитель Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» в номинации «Шеф года»: "Олимпиада огонь, спасибо всем организаторам. Многих участников знаю лично - крутые, большие профессионалы".

Две награды конкурса остались в Перми: кавист года - Екатерина Клементьева, лучший юниор, то есть повар до 23 лет - Григорий Хорошавцев. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача - сделать Пермь кулинарной столицей. Это амбициозно, но мы должны к этому идти. Чтобы в кафе, ресторанах, общепите пермском работали профессионалы, готовили вкусную и полезную еду".

Пермякам теперь есть с чем сравнивать - блюда, приготовленные на мастер-классах, предлагались зрителям и исчезали за считанные секунды.