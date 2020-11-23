Названы победители Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда»

На площадке завода Шпагина назвали победителей Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда». Сразу две главных награды остаются в Перми - это «юниор года» и «кавист» года (так называют специалистов, которые помогают в выборе алкоголя). Обладателями этих наград стали Григорий Хорошавцев и Екатерина Клементьева.

Кулинарная олимпиада проводилась три дня - за звания лучших боролись 120 участников из 55 городов России. Центральным событием стал чемпионат «Шеф года», который состоялся впервые в стране. Специально для этого построили 14 профессиональных кухонь.

Руководил состязаниями президент Национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев, известный многим как «кремлёвский повар». Виктор Беляев, президент Национальной ассоциации кулинаров России: «Международные судьи, которые здесь сидят, обучились на международном семинаре Всемирной ассоциации мировых шефов. Они знают, что такое вкус, как его определять на соль, на перец и другие специи. Это трудная задача для судей. После каждой пробы - глоток воды или лёд, чтобы убрать послевкусие. Нельзя ошибиться или просто так поставить оценку - это очень серьёзная работа». Обладателем главной награды «Шеф года» стал повар из Барнаула Александр Зозуля. Лучшим кондитером признали Аллу Рубаненко, представляющая Москву. Кавист года - пермячка Катерина Клементьев, лучший повар среди юниоров - Григорий Хорошавцев, тоже из Перми. Григорий Хорошавцев, победитель Всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» в номинации «Юниор года»: "Шёл за победой. Было очень сложно, бессонные ночи, слёзы, волнение. Но мы справились и одержали победу».