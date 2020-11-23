21 ноября работники налоговых органов отметили профессиональный праздник. В этом году службе исполняется 30 лет. Из-за пандемии коронавируса никаких массовых мероприятий по случаю юбилея не запланировано. Все поздравления звучали онлайн. Чудеса техники начинаются прямо на входе в налоговую инспекцию. Робот измеряет температуру, а после сканирования документов направляет посетителя к нужному сотруднику. Очереди никакой, а все документы уже готовы к работе.

За 15 лет в налоговой службе оснащение рабочего места Анастасии поменялось несколько раз. Папки с бумагами все чаще занимает экран монитора, а умная программа за доли секунды позволяет найти все необходимые сведения. Единственное, что осталось неизменным, так это отношение к посетителям. Анастасия Лапшина, государственный налоговый инспектор УФНС по Индустриальному району г. Перми: "Самое главное - это человек с большой буквы, к каждому человеку нужен индивидуальный подход, если я нахожу этот подход, мы естественно работаем в одном направлении, и меня прекрасно человек понимает, стараемся делать это с каждым плательщиком».

30-летний юбилей налоговой службы Валерий Аникин встречает в роли представителя совета ветеранов, но в свое время успел поработать с людьми, которые стояли у истоков системы налогооблажения в Прикамье. За это время технологический рывок кажется почти космическим. Валерий Аникин, представитель Совета ветеранов УФНС по Пермскому краю: "Мы не то что мечтать, мы даже представить себе такое не могли, что такое возможно, сегодня же совсем другая ситуация, дистанционно из Москвы можно мониторить не только работу, не только управления, но и инспектора. Налоговая служба меня поразила тем, что она все время старалась идти на шаг впереди всех остальных».

В результате налоговая служба сегодня по многим параметрам ставится в пример другим федеральным ведомствам.

Наталья Пономарева, пресс-секретарь УФНС по Пермскому краю: "Миссия ФНС России -это высокое качество услуг и комфортные условия для оплаты налогов».

Все процессы в работе стараются делать максимально технологичными и удобными, как для инспектора, так и для налогоплательщика. Работать удаленно в условиях пандемии не пришлось привыкать, система налажена. Современный уровень цифровизации налоговой службы позволяет вообще отказаться от каких-либо контактов. Виртуальный личный кабинет налогоплательщика вполне заменяет реальный.

Больших праздников по случаю юбилея в налоговой службе не устраивают. Разве что, еще раз напоминают, что 1 декабря крайний срок, до которого надо успеть заплатить налоги.