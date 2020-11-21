На всероссийской кулинарной олимпиаде в Перми выберут лучшего шеф-повара страны, а также лучшего юного шефа, бариста и кависта и кондитера года. Специально для столь масштабного конкурса на Шпагина развернуто 14 кухонь. Зрители могут рассчитывать на угощение. Но только после того, как все конкурсные блюда попробует жюри, во главе которого и олимпиады в целом стоит Виктор Беляев, больше известный, как "кремлевский повар".

Пломбир из хариуса с вяленым вальдшнепом - эту экзотику можно приготовить из пермских продуктов. Мастер-класс Максима Тупицына посвящён так называемой локальной кухне. Сегодня, когда роллами и бургерами никого не удивишь, это может стать главной ресторанной фишкой в регионах.

Максим Тупицын, бренд-шеф, эксперт всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда»: "Наша задача - научить и показать, как работает региональный локальный продукт при взаимодействии с современными трендами".

На главных площадках всероссийской олимпиады по кулинарии и сервису «Легенда» готовили также из местных продуктов. И определили лучшего юниора. Обязательные ингредиенты - судак и кролик. За 2,5 часа работы под пристальными взглядами экспертов каждый участник должен был представить два блюда на четырех человек.

Самый зрелищный старт состоится в выходные - жюри выберет лучшего шеф-повара России. Такой чемпионат проводится впервые. Также назовут кондитера года и сильнейших кавистов - так называют консультантов по продаже алкоголя.

Параллельно проходит чемпионат по приготовлению кофе в джезве - это привычная нам турка, но с турецким названием. Нужно чётки следовать рецепту, правильно подать, есть множество других нюансов. Победитель отправится на чемпионат Европы в Афины.

Специально для участников на площадке завода Шпагина построили 14 профессиональных кухонь. Своё мастерство здесь продемонстрируют более 120 поваров и кондитеров. Руководит олимпиадой «Легенда» президент Национальной ассоциации кулинаров Виктор Беляев, известный многим как «кремлёвский повар».

Виктор Беляев, президент Национальной ассоциации кулинаров России: "Вообще, у нас идея такая, что «Легенда» будет путешествовать по городам России. Мы должны изучать национальную кухню России всех регионов".

Однако первым регионом, который принял всероссийскую олимпиаду, стал именно Пермский край. По словам организаторов, речь не только о богатой кулинарной истории, но и новых перспективах развития туризма.

Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края: "Без развития кулинарии, гастрономии в различных субъектах РФ туризм организовать очень сложно. Для нас важно, чтобы приезжали гости в Пермский край. Это элемент очень важный для развития экономики Прикамья".

Кулинарные состязания будут продолжаться ещё несколько дней.