Пермь примет конкурс «Воспитатель года России – 2020»

Церемония открытия финала конкурса «Воспитатель года России» пройдет в актовом зале пермской школы «Энергополис». Еще 10 детских садов станут площадками для проведения испытаний. Пермяки готовятся вновь победить, ведь дома, как известно, и стены помогают.Театральные постановки с ребятами из группы - конёк Анастасии Кораблёвой. И сейчас, пройдя муниципальный и региональный отбор, она готовится представлять Пермь на конкурсе «Воспитатель года России».

Анастасия Кораблёва, воспитатель детского сада «Экосад» г. Перми: "У тебя всегда есть помощники, волшебники, с волшебством, с добротой. Это твоя профессиональная команда, которая тебя поддержит и поможет".

Группа федеральных организаторов обсудила с представителями пермского педагогического сообщества готовность к проведению конкурса. Пермь - принимающая сторона, и не случайно - на предыдущих испытаниях победил наш земляк, воспитатель Евгений Пепеляев.

Елена Елшина, заведующая отделом по связям с общественностью общероссийского профсоюза образования: "Так что вы впереди планеты всей. И так как я являюсь еще членом оргкомитета конкурса «Учитель года», могу сказать, что представители Пермской области всегда занимают достойные места и в этом профессиональном состязании".

Впоследствии глава Перми Дмитрий Самойлов пригласил Евгения войти в оргкомитет по подготовке к всероссийскому конкурсу, который должен пройти в краевой столице. Евгений Пепеляев, воспитатель детского сада «Школа рыцарей и принцесс» г. Перми: "Самое главное, это то, что в результате ты сможешь чему-то научиться у коллег, что-то открыть в себе. Я думаю, вот это самое главное".

Учитывая масштабность предстоящего мероприятия, потребуется несколько площадок для работы конкурсантов - это десяток детских садов и одна школа.

Планируется, что участие в конкурсе примут 80 воспитателей со всей России, а торжественное открытие должно состояться в актовом зале школы «Энергополис».

Здесь же пройдёт и часть испытаний, в детских садах можно работать непосредственно с детьми, а для мастер-классов с коллегами или ток-шоу могут потребоваться вместительные аудитории. Проведение конкурса намечено на первую половину февраля следующего года.

Ольга Ершова, и.о. начальника департамента образования администрации Перми: "Пермь готова предоставить не только площадки, на которых будет комфортно, удобно работать конкурсантам, но и показать тот опыт, который есть в настоящее время в нашем пермском дошкольном образовании".

Время на подготовку и настрой есть, говорит Анастасия. Преодолев первые две ступени, она настроена решительно и намерена повторить успех своего коллеги Евгения Пепеляева, ведь дома, как говорится, и стены помогают.