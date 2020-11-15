В Перми показали итоги национального проекта «Жилье и городская среда»

Итоги национального проекта «Жилье и городская среда» - на конкретных примерах в Перми показали губернатору края.

Как было и как стало, видно на снимках. Вживую большой двор, окруженный сразу тремя домами – бульвар Гагарина 15, 17 и Степана Разина 34/4 – пользуется успехом не только у тех, кто здесь живёт.

В этом году столица Прикамья стала одной из тех территорий, что выполнила план по благоустройству дворов. Обустроены 87 дворов, а это 152 многоквартирных дома.

Благоустройство дворов ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом Владимиром Путиным. Всего в крае в этом году отремонтированы 236 дворовых пространств. Одно из них – дом на улице Ломоносова, 76 в Соликамске.

Игорь Шестаков, директор управляющей компании ООО «ЖУ «Нагорный»: "Двор был весь в бетонном покрытии, оно было полностью демонтировано, была произведена подсыпка, установка бордюрного камня и асфальтирование".

На примере двора в микрорайоне Городские горки в Перми глава региона Дмитрий Махонин проконтролировал ход реализации национального проекта. Жители в свою очередь рассказали, что ещё хотели бы добавить освещение, скамейки-лесенки, которые могли использовать как трибуны во время дворовых матчей. Губернатор поддержал предложения и поручил городу и профильным ведомствам помочь людям решить эти вопросы, а также, чтобы в следующих подобных проектах эти нюансы были учтены сразу.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У меня в родной деревне коробка хоккейная сразу со скамейками, и есть, где переодеться. Это удобнее, потому что и запасные сидят, и переодеться можно".

На встрече также было отмечено, что важно не только количество, но и качество выполненных работ, поэтому важно, чтобы и жители проявляли свою активность.

Андрей Кокорев, министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Будем взаимодействовать с УК, жителями, потому что без такого комплексного взаимодействия мы не получим тот результат, который мы ожидаем".

За три года в Прикамье были отремонтированы более 1400 дворов и порядка 300 общественных пространств. В настоящее время проводится приём выполненных работ за прошедший строительный сезон, и составляются планы на будущий.