«Маскиты» против «ковид-диссидентов»: противостояние накаляется

Серия конфликтов на почве отказа от соблюдения правил санитарной безопасности продолжается. В соседнем Екатеринбурге женщину-пассажирку выкинули из автобуса из-за отказа надеть маску. Конфликт разгорелся на одной из остановок. Пассажирка категорически отказывалась надеть маску, цитируя статьи Конституция и снимая происходящее на видео. Уговоры длились долго, но в какой-то момент другой пассажирке всё это надоело, и она начала подталкивать женщину к выходу. В автобус вошел мужчина и молча вытащил протестующую на улицу, а затем выбросил из салона ее вещи.

Ранее в Перми автобус встал на маршруте из-за отказа пассажиров надевать маски. Мужчина и женщина отстояли свое право не носить маски и остались в салоне автобуса в одиночестве.