Пермский край занял третье место на Дельфийских играх

Сегодня, 11 ноября, в России завершаются XIX молодежных Дельфийские игры, участники которых соревнуются в различных направлениях искусства и творчества. В этом году игры впервые проходили в дистанционном формате. В них приняли участие 1706 человек из 72 регионов России.

Юным талантам из Прикамья удалось выиграть 7 золотых, 5 серебряных, 6 бронзовых медалей и 6 специальных дипломов. По результатам официального командного первенства среди субъектов РФ, команда Пермского края заняла третье место. Сборная Прикамья уступила лишь Омской и Новосибирской областям, завоевавшим второе и первое место, соответственно.

Юбилейные XX Дельфийские игры 2021 года пройдут в Пермском крае.