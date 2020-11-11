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В 2021 году начнут действовать новые правила приема в вузы
В 2021 году абитуриентов ждет ряд новшеств при поступлении. Вузы получили право устанавливать вступительные экзамены по нескольким предметам по выбору поступающих.
Например, при поступлении на IT-специальности абитуриенты могут предоставить результаты ЕГЭ по физике или информатике. Также вузы могут проводить единый конкурс в пределах укрупненной группы специальностей.
Помимо этого учебные заведения обязаны принимать документы от абитуриентов не только в очном формате, но и онлайн.
С 2021 года подать документы на поступление можно будет минимум на 2, а максимум на 10 направлений подготовки в рамках одного вуза. Раньше - максимум на три.
Вузы с 2021 года будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. До сих пор перечень таких испытаний должен был совпадать с тем, что действует для выпускников школ.
Если после основного этапа зачисления останутся незаполненные места, вузы смогут провести дополнительное зачисление на основании конкурсных списков. Раньше такого механизма не было.
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