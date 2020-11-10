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Осенью Пермь не пользуется популярностью у туристов
Осенняя Пермь не пользуется популярностью у российских туристов, соответствующий рейтинг среди городов миллионников составил онлайн-сервис Туту.ру. Первое место по популярности - у Санкт-Петербурга, 29% процентов опрошенных хотели бы посетить северную столицу. Москва набрала 17% голосов, на третьем месте - Казань, ей отдали предпочтение 13% респондентов. В первую пятерку вошли Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. По 3% набрали Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самара. Пермь - на 10 месте рейтинга, всего лишь 1% опрошенных хотят совершить сюда путешествие осенью.
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