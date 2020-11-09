← Билеты на игру «Парма»-«Енисей» болельщики раскупили за один день
Всероссийская экспедиция чемпионов проходит через Пермский край
С 9 по 13 ноября в Пермском крае побывают сразу 4 олимпийские чемпионки. Планируется, что Прикамье посетят двукратная олимпийская чемпионка по волейболу, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира Нина Николаевна Смолеева, олимпийская чемпионка по волейболу, двукратный призер чемпионатов мира Людмила Васильевна Жигилий, олимпийская чемпионка по баскетболу, бронзовый призер олимпийских игр, двукратный призер чемпионатов мира Ирина Владимировна Сумникова, олимпийская чемпионка по волейболу, призер чемпионата мира, призер Кубка мира, чемпионка Европы Ирина Петровна Макогонова.
Мероприятие состоится в рамках Всероссийской экспедиции чемпионов под девизом «Малые города Большого спорта» и Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Билеты на игру «Парма»-«Енисей» болельщики раскупили за один день
Застрявшие в Евпатории пермские школьники сдают повторный тест на COVID
Вынесен приговор пермяку, разместившему портрет генерала Власова
Пермские фермеры подали заявки на конкурс «Вкусы России»
Пермяки могут прокатиться в купе со скидкой 50 процентов
В Прикамье вступают в силу новые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом
Пермские компании стали победителями окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года»
Пермьстат: в Прикамье подорожали лекарства
Пермяков предупредили об арктическом вторжении
В Перми открывается международный кинофестиваль «ЛАМПА»
Добавить комментарий: