Билеты на игру «Парма»-«Енисей» болельщики раскупили за один день

В Прикамье с 9 ноября для профессиональных команд снимаются ограничения на игры со зрителями. Для "Пармы" сделали исключение, болельщиков запустили в зал уже 8 ноября.К обычным мерам безопасности на входе во время пандемии добавились еще и обязательное измерение температуры и проверка масочного режима. Впрочем, такие мелочи, по словам Якова Пермякова, настоящего болельщика никогда не остановят.

Яков Пермяков: "С душой всегда, "Урал-Грейт", "Парма", только чемпионский настрой, только победа, только болеем за наших, наше кольцо, наша площадка».

По правилам, на игру "Парма - Енисей" допускается только 20 процентов зрителей от максимальной вместимости зала. Так что 7-тысячный «Молот» кажется полупустым. Свое малое количество болельщики стараются компенсировать активностью.

Из всех занятых мест 1000 - это абонементы, в свободную продажу поступили только 300 билетов. О том, что зрители по настоящему соскучились по любимой игре, говорит тот факт, что все билеты раскупили в течение одного дня.Для "Пармы" это первая игра после карантина, несколько игроков в команде переболели коронавирусом. К счастью, сейчас до игры допущены все.

Сергей Богуславский президент баскетбольного клуба «Парма»: "С одной стороны, все уже здоровы, с другой стороны, практически месяц команда не играла, поэтому сегодня практически снова начало сезона, снова первая игра».

Для безопасности вся игра проходит в так называемой чистой зоне. Здесь даже мячи обрабатывают антисептиком, каждый раз перед подачей на поле.

Ольга Липина, заведующая УДС «Молот»: "В связи с тем, что спортсмены регулярно проходят тестирование на Ковид, мы контролируем, чтобы доступ посторонних лиц в эти зоны был невозможен».

В Прикамье с 9 ноября для профессиональных команд снимаются ограничения на игры со зрителями. Для "Пармы" сделали исключение, и в зал болельщиков запустили уже 8 числа. А вот спортменам-любителям соревноваться, как и раньше придется без массовой моральной поддержки. Марина Зиннер, и.о. министра физической культуры и спорта Пермского края: "Основная цель - отбор спортсменов на более высокие уровни соревнования, поэтому мы считаем, что пока без зрителей, ждем, когда улучшится эпидемиологическая ситуация».

Родные стены и поддержка фанатов "Парме" в итоге так и не помогли. "Енисей" выиграл с разницей в 17 очков. Следующую игру со зрителями пермские баскетболисты проведут 22 ноября.