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Застрявшие в Евпатории пермские школьники сдают повторный тест на COVID
Сегодня у пермских школьников, попавших в обсервацию в Евпатории - повторный тест на коронавирус. По результатам первого теста положительный результат оказался у одного из участников. Он госпитализирован. Ранее команда школьников из Перми, отправившаяся в «Артек» на конкурс «Большая перемена», не смогла принять участие в его финале.
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