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Вынесен приговор пермяку, разместившему портрет генерала Власова
Пермский краевой суд вынес приговор Даниилу Шестакову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, совершенное публично"). Суд приговорил Шестакова к девяти месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Напомним, Даниил Шестаков обвинялся в том, что в апреле этого года выложил на сайт "Бессмертного полка" фото предателя Родины генерала Андрея Власова. В связи с аналогичной историей в сентябре этого года к 200 часам обязательных работ был приговорен другой молодой пермяк, Даниил Симанов.
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