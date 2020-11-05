Пермские фермеры подали заявки на конкурс "Вкусы России". Подать заявку на участие в конкурсе могут те начинающие сельхозтоваропроизводители, чьи товарные знаки еще не зарегистрированы. Логотипы победителей будут напечатаны на платежных картах Россельхозбанка.Победители будут определены в каждой из 8 номинаций. Заявки принимаются до 9 ноября. Итоги подведут 20 декабря. Все подробности можно узнать в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, а также на сайте конкурса «Вкусы России».Оксана Бреднева, и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Прежде всего, это даст опыт продвижения своей собственной продукции. Потому что важным фактором является умение работать с маркетинговыми инструментами, которые будут применяться производителями прямо сейчас, во всех тех каналах продаж, которые они уже имеют."В этом году на поддержку фермеров Прикамья предусмотрено более 300 миллионов рублей. В рамках гранта «Агро старт-ап» на открытие крестьянско-фермерского хозяйства предприниматели могут получить до трех миллионов рублей, а конкурс «Вкусы России» - продолжение для тех, кто уже сделал первые шаги.