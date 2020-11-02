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Пермяки могут прокатиться в купе со скидкой 50 процентов
До 6 ноября включительно пассажиры поездов дальнего следования могут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов со скидкой 50%. Акция действительна для более чем 300 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении с 1 по 30 ноября. В границах Свердловской магистрали это «Екатеринбург – Санкт-Петербург», «Тюмень – Санкт-Петербург», «Пермь – Новый Уренгой», «Екатеринбург – Соликамск» и другие. Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».
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