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В Прикамье вступают в силу новые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом
На основании решения оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае региональное министерство спорта вводит дополнительные ограничения. С сегодняшнего дня проведение всех физкультурно-спортивных мероприятий будет осуществляться без зрителей. В том числе и на открытом воздухе. Также с 26 октября до 8 ноября в Пермском крае ограничена работа государственных театров, музеев и библиотек. Образовательные организации в сфере культуры и искусства должны перейти на дистанционный формат работы. Музеи, театры, концертные и кинозалы прекратят работу для зрителей. Библиотеки закроют читальные и компьютерные залы. В музеях доступными будут только экспозиции под открытым небом. Так, желающие могут посетить Хохловку или уличные экспозиции завода Шпагина.
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